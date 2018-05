Daniel Prévost - Entrez sans frapper - 22/05/2018

Le comédien et humoriste français Daniel Prévost pour son roman "Tu ne sauras jamais combien je t'aime" (Cherche Midi).



Le temps est venu de raconter ce qui s'est passé. Du moins tenter d'expliquer l'inexplicable, l'imprévisible. Comment dire l'indescriptible désarroi qui s'empara de moi quand Kirsten disparut ? Brutalement, Daniel perd sa femme. Désespérément seul, il affronte son passé, ses démons, et son enfance marquée par des abandons successifs, lui qui n'a jamais connu son père. Comment accepter d'être dépossédé, à douze ans, de l'amour exclusif de sa mère - éprise d'un nouvel homme ? Et comment oublier cette amitié - née au cours d'un été - avec Paco et Rosita, deux camarades espagnols ? À travers eux, l'Espagne est venue à lui ; une Espagne fantasmée et poétique qui ne le quittera jamais. Il est des rencontres imprévues qui changent une existence... Mais, Daniel aura-t-il la force d'aimer encore ?

