Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'écrivain, cinéaste et militant écologiste français Cyril Dion. Il a participé à la création du Mouvement Colibris de Pierre Rabhi et co-réalisé avec Mélanie Laurent le documentaire « Demain », César du meilleur film documentaire en 2016 et « Demain... et après », faisant le point sur les réalisations décrites et initiés par le film « Demain ».



Selon lui : "Cette crise montre qu'il faut anticiper les risques climatiques et doit nous pousser à changer au plus vite notre modèle de société, seul moyen d'éviter la catastrophe annoncée."