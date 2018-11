Cyber-violence et prévention: comment protéger les adolescents? - Les Décodeurs - 18/11/2018

La vie numérique de votre enfant, danger majeur ou espace de liberté ? Ce jeudi, la campagne « #ARRETE c’est de la violence » a été lancée : elle vise à sensibiliser les jeunes aux problématiques de violences sexuelles, et notamment sur le web. Mais comment encadrer la vie numérique de votre ado sans (trop) empiéter sur sa liberté ? Avoir son mot de passe, lire ses messages, est-ce une bonne idée pour lui éviter toute agression, tout comportement dangereux ? Comment appréhender des applis tout à fait hors de portée des parents, comme Tik Tok qui fait un tabac chez les 9-15 ans ? Parents et enfants sur le web, la fracture est-elle inévitable ? Nous en parlons avec Déborah Kupperberg, responsable de la campagne #ARRETE et collaboratrice au cabinet de la ministre à l’Egalité des Chances Isabelle Simonis, et Yves Collard, formateur chez Medianimation et professeur invité à l’IHECS en psychosociologie des usagers et des pratiques médiatiques.

Émission Les Décodeurs