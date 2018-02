"Culturissime : Le grand récit de la culture générale" (Gallimard) - Entrez sans frapper -...

Florence Braunstein et Jean-François Pépin pour leur livre "Culturissime : Le grand récit de la culture générale" (Gallimard). Les femmes et les hommes d'exception, icônes de l'histoire culturelle, toujours source d'inspiration. Les courants de pensée, philosophies et croyances, mouvements artistiques : le tissu de notre savoir. Les monuments, beautés et prodiges de pierre, de fer, de verre. Des dizaines d'illustrations, des centaines de personnes, des milliers d'informations : on ouvre Culturissime, véritable corne d'abondance, et tout donne envie de lire, de découvrir et de raconter ce que l'on vient d'apprendre. Car il y aura forcément une anecdote, une rencontre, un étonnement que vous aurez envie de partager : la culture est généreuse, et quand elle est générale, elle est accueillante.

Émission Entrez sans frapper