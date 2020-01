Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Florence Braunstein et Jean-François Pépin pour leur livre "Culture générale : Le journal" (La Librairie Vuibert).



Les auteurs de « Un kilo de culture générale » ont entrepris de raconter toute la culture générale sous la forme d'un magazine de près de 600 pages. Grâce à eux, l'histoire, la science, la philosophie, les arts deviennent clairs, on comprend tout, tout de suite, et surtout, on prend plaisir à apprendre. Cette idée de consacrer des articles de toutes tailles aux personnages historiques, aux principaux événements, aux courants de pensée majeurs, aux artistes incontournables et à mille autres sujets est totalement nouvelle.