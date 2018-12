Crass, les punks qui firent trembler Thatcher - Un jour dans l'histoire - 10/12/2018

Nouvel épisode de notre histoire en musique avec ce lundi un focus sur une bande de jeunes bons à rien à peine capables de jouer d’un instrument... les punks. C’est Dominique Van Cappellen, chanteuse et guitariste du groupe Baby Fire qui est notre invitée aujourd’hui et c’est loin des clichés et des sentiers battus sex pistoliens qu’elle nous emmène. Dans l’histoire qu’elle nous conte, il est question de Vi Subversa, celle qui en avait marre d’être femme au foyer, du collectif hyper engagé des Crass qui secouèrent de toute leur créativité la dame de fer, Margareth Thatcher, ou encore des Riot Grrrl, ce mouvement féministe radical qui donna un gros coup de pied dans le phallocentrisme de la société. Mais avant toute chose, retour sur le contexte qui vit émerger le mouvement punk. Une séquence réalisée par Jonathan Remy avec Dominique Van Cappellen et les voix de Roxane Brunet et de Marie Vancutsem.



Avec des extraits du documentaire "There is no authority but yourself" réalisé par Alexander Oey.