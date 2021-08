Soir Première - CQFD : Afghanistan: 40 ans de guerre sur Auvio

CQFD - Afghanistan : le retrait des forces américaines est synonyme de retour en force des Talibans dans le pays. Un renversement politique chaotique au cours duquel au moins 85 personne ont perdu la vie. Une explosion de violence dans un pays qui n’a cependant pas connu de paix en près de 40 ans. Qu’est-ce qui peut expliquer cette impossibilité de la paix en Afghanistan ? On en parle avec Gaël TURINE, photographe ayant vécu des années en Afghanistan et Hadja LAHBIB, journaliste RTBF et réalisatrice en 2008 du documentaire "Afghanistan, le choix des femmes"