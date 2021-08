Soir Première - CQFD : Un an après la terrible explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, la capitale, comment la situation évolue-t-elle au Liban ? sur Auvio

CQFD - Un an après la terrible explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, la capitale, comment la situation évolue-t-elle au Liban ? On en parle avec Sophie GUIGNON, notre correspondante en direct de Beyrouth et Louma SALAMÉ, directrice générale de la Fondation Boghossian-Villa Empain, fille de Ghassan Salame, ancien ministre libanais de la culture.