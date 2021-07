Soir Première - CQFD : Vaccination des jeunes adolescents entre 12 et 15 ans : le Conseil supérieur de la Santé préconise leur libre choix. sur Auvio

CQFD - Vaccination des jeunes adolescents entre 12 et 15 ans : le Conseil supérieur de la Santé préconise leur libre choix. On en parle avec Pierre SMEESTERS, chef du service de pédiatrie de l'HUDERF et chercheur en infectiologie pédiatrique à l'ULB et Michel DUPUIS, philosophe, professeur ordinaire à l'UCLouvain et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique.