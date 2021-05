Soir Première - CQFD : Palestine-Israël: Va-t-on vers une « guerre à grande échelle » ? sur Auvio

CQFD - Palestine-Israel : Va-t-on vers une « guerre à grande échelle » ?



Depuis le Ramadan, la tension est montée de plusieurs crans, avec une violence exacerbée par la menace d'expulsion de familles palestiniennes, en faveur d'une organisation de colons juifs, à Jérusalem-est.

35 morts côté palestinien, 5 côté israélien…

L’escalade militaire entre le Hamas et Israël s’est intensifiée cette nuit avec des centaines de roquettes lancées par le mouvement islamiste sur la métropole israélienne Tel-Aviv, et un véritable déluge de feu de l’armée israélienne sur la bande de Gaza. On en parle