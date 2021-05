Soir Première - CQFD : Colombie : les raisons de la colère ? sur Auvio

CQFD - Colombie : les raisons de la colère ?



Les manifestations se succèdent en Colombie depuis avril dernier. La colère populaire porte sur les réformes voulues par le président Ivan Duque. Ces réformes sont contestées, et malgré le retrait d’une partie d’entre elles, la colère reste grande. Un pays déchiré par les anciens conflits, appauvri et touché de plein fouet par la pandémie, la Colombie se révolte.



On en parle avec Marie NAGY, députée bruxelloise DéFI et François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried.