Soir Première - CQFD : Des mesures sanitaires de plus en plus lourdes à supporter pour beaucoup... Pourquoi ce manque de motivation ? Comment susciter l'adhésion ? sur Auvio

CQFD - Des mesures sanitaires de plus en plus lourdes à supporter pour beaucoup... Pourquoi ce manque de motivation ? Comment susciter l'adhésion en temps de crise?

Avec Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain, spécialiste des émotions collectives et Olivier LUMINET, professeur de psychologie de la santé à l'UCLouvain