Soir Première - CQFD : Nicolas Gosset et Dorothée Vandamme sur Auvio

Que va-t-il advenir du pays sans l’appui des militaires étranger·e·s ? Les combats s’intensifient autour de plusieurs villes et les talibans reprennent du terrain, 7 des 34 capitales provinciales du pays sont maintenant sous leur contrôle. On en parle ce soir avec Nicolas GOSSET, chercheur à l’Ecole Royale Militaire et à l’ULB, membre associé au Centre d’études de la coopération internationale et du développement (CECID) et Dorothée VANDAMME, docteure en relations internationales et professeure à l’UMons