Statut d’artiste : une réforme est en cours en ce moment et ne manque pas de faire réagir le secteur. Qu'est-ce qui semble satisfaisant à ce stade? A quoi faut-il être attentif pour la suite? On en parle avec Pierre DHERTE, président de l'Union des artistes du spectacle et Tanguy ROOSEN, directeur juridique de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).