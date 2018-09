CQFD. Observe-t-on une nouvelle forme de racisme ou d'exprimer son racisme? L'ère des réseaux sociaux libère-t-elle la parole raciste? Comment contre le phénomène? Arnaud RUYSSEN reçoit Patrick CHARLIER, le directeur d’Unia et Cécile KYENGE, eurodéputée et ex ministre pour l’intégration en Italie, au sein du gouvernement Letta.