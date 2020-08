Soir Première - CQFD : Jean-Michel De Waele et Marc Roosens sur Auvio

Depuis le début de l'épidémie, le monde du sport, professionnel comme amateur, est sens dessus dessous. Alors quels sont les effets de ces bouleversements sur le moral des sportifs ? Quelles sont les conséquences économiques du Covid sur la planète sport ? C'est ce qui fait débat ce soir. On en parle avec Jean-Michel De Waele, professeur à l’ULB, spécialisé dans le sport et la politique et Marc Roosens, responsable du foot amateur pour Bruxelles et le Brabant wallon (ACCF).