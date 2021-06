CQFD

Dernier CQFD de l'année! Et quelle année ! Entre un nouveau gouvernement, les élections américaines, la recherche de Jurgen Connings, l'euro de foot à présent, le tout avec une crise sanitaire toujours en toile de fond,on peut tous parler d'une année bien remplie! Et hors du commun à bien des égards.

On en parle en compagnie de 3 humoristes : Laurence Bibot, Alex Vizorek et Pierre Kroll.