Soir Première - CQFD : Russie - USA : des relations au plus bas. Navalny et l'Ukraine : 2 sujets qui fachent. Cyberattaques : nouvelle arme russe ? sur Auvio

CQFD - Russie - USA : des relations au plus bas. Navalny et l'Ukraine : 2 sujets qui fachent. Cyberattaques : nouvelle arme russe ?



Les relations entre les deux pays sont au plus bas, pour ne pas dire au point mort. Il s'agit de tenter de renouer des liens et dégager de rares terrains d'entente. Démocratie, droits de l'homme, cyberattaque, désinformation... Les dossiers sur la table ne manquent pas!

On en débat ce soir avec Nina Bachkatov, politologue spécialiste de la Russie et Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et co-directeur d'AmericaS.