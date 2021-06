Soir Première - CQFD : Un signe convictionnel : c'est quoi ? Laïcité et neutralité, ce n'est pas la même chose ? Etat et religions : le débat n'est pas neuf ? sur Auvio

CQFD - Un signe convictionnel : c'est quoi ? Laïcité et neutralité, ce n'est pas la même chose ? Etat et religions : le débat n'est pas neuf ?



Croix catholique, kippa juive, voile islamique... Quelle place pour les signes convictionnels dans notre société ? Quels sont les signes convictionnels ? Que représentent-ils pour celles et ceux qui les portent ? Qu'est-ce que la neutralité inclusive et exclusive ? Qu'est-ce que la laïcité ? On en parle avec Hafida HAMMOUTI, enseignante et porte-parole de la coordination des enseignants de religion islamique et Gabriel RINGLET, prêtre, théologien