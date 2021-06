CQFD - Réouverture des cinémas : comment se porte le secteur ? Cinéma et plateformes : concurrents ou complémentaires ? Plein de films à l'affiche : comment choisir ?

On en parle avec Laurence HOTTARD, coordinatrice du cinéma Caméo à Namur et Hugues DAYEZ, journaliste RTBF.