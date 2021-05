Soir Première - CQFD : Israël sans Netanyahu : possible ? La guerre a-t-elle conduit Netanyahu vers la sortie ? Israël-Palestine : un conflit qui s'enlise... sur Auvio

CQFD - Israël sans Netanyahu : possible ? La guerre a-t-elle conduit Netanyahu vers la sortie ? Israël-Palestine : un conflit qui s'enlise...



On va parler de la situation en Israël ce soir dans CQFD. Au-delà des violences de ces derniers jours, les négociations politiques pour chasser Benjamin Netanyahu du pouvoir semblent s'accélérer.

On en parle avec Simone SUSSKIND, ancienne sénatrice socialiste, fondatrice de l'association Actions dans la Méditerranée et Charles ENDERLIN, en direct depuis Jérusalem, ancien correspondant de France Télévisions.