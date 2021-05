Soir Première - CQFD : Bitcoin : une monnaie folle ? Une catastrophe écologique ? sur Auvio

CQFD - Bitcoin : une monnaie folle ? Une catastrophe écologique ?



Le Bitcoin est-il une monnaie d'avenir ? La Chine dénigre de Bitcoin et estime que les monnaies virtuelles ne ont pas fiables. Elon Musk fait une déclaration en estimant que ses Tesla ne seront pas payables en Bitcoin... La cryptomonnaie a squatté les infos financières ces derniers jours, et a plongé sur les marché... Mais quels sont les avantages du Bitcoin? Côté face : liberté face aux banques, moins de frais de transaction. Côté pile : émissions de CO2, risques financiers...

On en parle ce soir dans CQFD avec Marc TOLÉ