Soir Première - CQFD : Vers un coronapass pour les Belges ? Coronapass : liberté ou aliénation ? sur Auvio

CQFD - Vers un coronapass pour les Belges ? Coronapass : liberté ou aliénation ?



Pour accélerer le retour à une vie normale, certains préconisent un pass Covid belge, sur le modèle du certificat vert européen qui devrait voir le jour le mois prochain pour faciliter les voyages des Européens dans l'Union cet été. On en débat ce soir avec un partisan de l'outil: Elie Cogan, professeur émérite à l'ULB et spécialiste en médecine interne au CHIREC-Delta, et un opposant: Benoit Frydman, professeur au centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB.