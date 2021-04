Soir Première - CQFD : Police : la tentation Big Brother ? sur Auvio

CQFD - Police : la tentation Big Brother ?



C'est une vaste banque de données rassemblant de nombreuses informations de personnes connues des services de police. En 2019, 3 millions de Belges étaient fichés dans la Banque Nationale Générale. Médor y a consacré une grande enquête liée à l'hypersurveillance se généralisant dans notre société. On en débat ce soir avec Olivier Bailly, journaliste co-fondateur du magazine Médor et Mathieu Michel secrétaire d'Etat à la Digitalisation et la Protection de la vie privée et Catherine FORGET, avocate au barreau de Bruxelles.