Soir Première - CQFD : 100 jours de Biden, quel bilan ? Biden : nouveau Roosevelt ? Biden face au défi migratoire sur Auvio

CQFD - 100 jours de Biden, quel bilan ? Biden : nouveau Roosevelt ? Biden face au défi migratoire



Après un début de mandat mené tambour battant, le président américain prononcera ce soir son premier discours de politique générale devant le Congrès. Il y défendra sa gestion de la crise sanitaire et son gigantesque plan de relance. Certains le surnomment déjà le nouveau Roosevelt. On décortique le bilan de Joe Biden ce soir avec Kirsten Maher, membre de "Democrats Abroad" en Belgique, Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCLouvain, et Philippe Hensmans, d