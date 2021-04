Soir Première - CQFD : La Culture injustement muselée ? Des spectacles covid-safe ? sur Auvio

CQFD - La Culture injustement muselée ? Des spectacles covid-safe ?



A l'initiative du mouvement "Still Standing for Culture", plus de 100 lieux culturels s'apprêtent à rouvrir leurs portes au public dans le respect des consignes sanitaires d'usage du 30 avril au 8 mai, malgré l'interdiction du gouvernement. A quoi s'attendre?

On en discute ce soir avec Delphine Houba, échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Virginie Cordier, directrice du centre culturel de La Vénerie, et Alexandre Caputo, directeur du Théâtre Les Tanneurs.