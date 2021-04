Soir Première - CQFD : Vaccination : Bruxelles à la traîne ? Qui refuse de se faire vacciner ? Comment convaincre ? sur Auvio

CQFD - Vaccination : Bruxelles à la traîne ? Qui refuse de se faire vacciner ? Comment convaincre ?



Bruxelles-Capitale semble à la traîne par rapport aux autres régions du pays en termes de couverture vaccinale. La différence est encore plus marquée pour la catégorie d'âge 85+. Et au sein même de la région, il existe d'importantes disparités entre communes. Pourquoi? Comment y remédier? Quels effets escompter de la vaccination à domicile qui débute ce lundi? On en débat ce soir dans CQFD avec Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé, et Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la F