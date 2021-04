Soir Première - CQFD : Thomas Pesquet : 6 mois pour faire quoi ? Recherches en apesanteur : ça sert à quoi ? Conquête spatiale : un rêve coûteux ? sur Auvio

CQFD - Thomas Pesquet : 6 mois pour faire quoi ? Recherches en apesanteur : ça sert à quoi ? Conquête spatiale : un rêve coûteux ?



Départ imminent pour une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale! L'astronaute français Thomas Pesquet sera le premier Européen à embarquer vendredi à bord d'un vaisseau de Space X. Cette mission "Alpha" donnera lieu à une centaine d'expériences scientifiques. On en parle ce soir avec Pierre-Emmanuel Paulis, instructeur à l'Euro Space Center et président de la Mars Society Belgium et Hervé Caps, professeur de physique à l'ULiège.