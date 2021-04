Soir Première - CQFD : Feu vert pour le vaccin Johnson & Johnson ? Y aura-t-il assez de Belges vaccinés ? Vaccins : vers une 3ème dose de Pfizer ? sur Auvio

CQFD - Feu vert pour le vaccin Johnson & Johnson ? Y aura-t-il assez de Belges vaccinés ? Vaccins : vers une 3ème dose de Pfizer ?



A Bruxelles et en Wallonie, la couverture vaccinale des plus de 75 ans tourne aujourd'hui autour des 70%. En Flandre, elle est de plus de 90%. La vaccination du personnel soignant est également à la traine au sud du pays. Comment l'expliquer? Comment y remédier? Quand espérer atteindre le seuil nécessaire à l'immunité collective? Nous en débattrons ce soir avec Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales et Muriel Moser, chercheuse