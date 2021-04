Soir Première - CQFD : Inde, Brésil : catastrophe sanitaire. Des variants plus dangereux ? sur Auvio

CQFD - Inde, Brésil : catastrophe sanitaire. Des variants plus dangereux ?



Après le Brésil, l'Inde est le pays qui enregistre le plus de nouveaux décès quotidiens, selon les derniers bilans de la pandémie de coronavirus dans le monde. Pointés du doigt: des variants plus contagieux, dont on s'inquiète aussi d'une potentielle résistance aux vaccins. C'est ce qui fait débat, et pour nous éclairer ce soir dans CQFD : le virologue Benoît Muylkens de l'Université de Namur, Anne Vigna, correspondante au Brésil et Gilles Verniers, professeur de sciences politiques à l'université Ashoka près de N