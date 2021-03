Soir Première - CQFD : Covid : étudiants en détresse ? Quelles perspectives pour les étudiants ? sur Auvio

CQFD - Covid : étudiants en détresse ? Quelles perspectives pour les étudiants ?



Souvent absents du débat public autour de la gestion de la crise, les jeunes ont pourtant un grand besoin de s'exprimer. Via la plateforme Mon Cri d'Amnesty International, plus de 300 étudiants ont mis sur la table des propositions concrètes de changement pour améliorer leur quotidien. Deux d'entre eux viendront les développer ce soir sur le plateau de CQFD. Face à eux et pour y répondre: Valérie Glatigny (MR), la ministre de l'Enseignement supérieur.