Soir Première - CQFD : Indispensable ce reconfinement ? Écoles : fallait-il tout fermer ? Commerçants : variable d'ajustement ? sur Auvio

CQFD - Indispensable ce reconfinement ? Écoles : fallait-il tout fermer ? Commerçants : variable d'ajustement ?



Les écoles (sauf maternelles), métiers de contacts (sauf médicaux) et commerces (sauf essentiels) vont devoir fermer à partir de samedi et pour quatre semaines. Une "pause de Pâques" qui doit inverser la tendance à la hausse des contaminations et hospitalisations. Nous évaluerons ces nouvelles mesures et leurs conséquences avec Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre, Christophe COCU, directeur général de la Ligue des familles et Clarisse RAMAKERS, directrice du se