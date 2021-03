Soir Première - CQFD : Où sont les doses de vaccins ? 400 000 doses de vaccins dans les frigos ? Pourquoi l'Europe manque-t-elle de vaccins ? sur Auvio

CQFD - Où sont les doses de vaccins ? 400 000 doses de vaccins dans les frigos ? Pourquoi l'Europe manque-t-elle de vaccins ?



Selon l'Agence fédérale de médicaments, 1 million 878 165 doses ont été livrées au pays. Selon Sciensano, 1 million 420 931 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Belgique. Quid des doses en stock? Comment rendre la campagne de vaccination plus efficiente? A quand la vitesse de croisière? On en parle ce soir avec Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé (PS) et Xavier De Cuyper, administrateur général de l'Agence Fédérale des Médicament