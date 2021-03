Soir Première - CQFD : Une loi pandémie trop floue ? Loi pandémie : vie privée menacée ? sur Auvio

CQFD - Une loi pandémie trop floue ? Loi pandémie : vie privée menacée ?



Ce soir dans CQFD, on s'intéresse à la légalité de l'arsenal sanitaire déployé par les gouvernements depuis le début de la pandémie. Une loi pandémie est-elle indispensable ? Faut-il de longs débats parlementaires avant d'adopter des mesures " d'urgence " ? Certains avocats et constitutionnalistes pointent une absence de débat démocratique. Le 3 mars dernier, le gouvernement fédéral a présenté une " loi pandémie. " À quoi faut-il veiller pour sauvegarder nos libertés et en même temps adopter des mesures de santé ?