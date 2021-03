Soir Première - CQFD : Une intelligence artificelle est-elle vraiment intelligente? Doit-on la craindre? Quelle est la place de la Belgique sur le marché de l'IA? sur Auvio

CQFD - Une intelligence artificelle est-elle vraiment intelligente? Doit-on la craindre? Quelle est la place de la Belgique sur le marché de l'IA?



Elle s'impose dans nos sociétés, nos vies... et nos imaginaires. En cette semaine belge de l'intelligence artificielle, on se penche ce soir dans CQFD sur cette technologie, objet de fantasmes : les robots vont-ils remplacer tous nos emplois ? Peut-on vraiment tout automatiser ? Reconnaissance vocale, d'images faciales : quelles conséquences sur notre vie privée ? Nous interrogerons les limites éthiques et légales de l'intelligence artificielle