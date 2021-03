Soir Première - CQFD : Les coulisses d'une méga perquisition. La Belgique infiltrée par des mafias de la drogue ? sur Auvio

CQFD - Les coulisses d'une méga perquisition. La Belgique infiltrée par des mafias de la drogue ?



1 milliard de messages décryptés, 1.600 policiers mobilisés, 17 tonnes de cocaïne trouvées et des dizaines d'interpellations : c'est le bilan (très) provisoire d'une vaste enquête, la plus importante jamais réalisée en Belgique. Selon certains responsables, cette corruption touche tous les niveaux de la société : hommes d'affaires, avocats et même des policiers.

Le dossier est sensible. Alors, la Belgique est-elle infiltrée par des mafias de la drogue ?

Frédéric Van Leeuw, procureur fédéra