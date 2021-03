Soir Première - CQFD : Enfants : une éducation qui reste sexiste ? Enfants : déconstruire les stéréotypes de genre sur Auvio

CQFD - Enfants : une éducation qui reste sexiste ? Enfants : déconstruire les stéréotypes de genre



" Les filles préfèrent un atelier couture ou danse alors que les garçons jouent tous au foot " : cet exemple de stéréotypes de genre est omniprésent à l'école et dans la société. Et il en annonce d'autres : dans les catalogues de jouets, dans la littérature enfantine, le matériel pédagogique,...Comment l'éducation justement peut-elle dépasser ces représentations genrées et favoriser plus de mixité ?

On en débat ce soir avec Annalisa CASINI, professeure de psychologie sociale à l'UCLouvain