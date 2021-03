Soir Première - CQFD : Réautoriser les voyages non essentiels ? Vers un passeport vaccinal européen ? sur Auvio

CQFD - Réautoriser les voyages non essentiels ? Vers un passeport vaccinal européen ?



La Commission Européenne exhorte plusieurs Etats dont la Belgique à lever leurs restrictions de voyage, qu'elle juge disproportionnées. Elle annonce aussi la création d'un "pass vert numérique" pour faciliter progressivement la circulation des Européens dans l'Union et en dehors, ce que certains jugent discriminatoire.

On en débat ce soir avec Didiers Reynders, commissaire européen à la Justice.