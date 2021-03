Soir Première - CQFD : Rénovation des bâtiments scolaires : le réseau libre lésé ? sur Auvio

CQFD - Rénovation des bâtiments scolaires : le réseau libre lésé ?



L'immobilier scolaire est en piteux état. Il va bientôt bénéficier de fonds européens (via le plan de relance à la rénovation) mais la répartition prévue favorise largement l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le réseau libre s'estime floué et parle de bombe à retardement.

Débat ce soir entre Frédéric Daerden (PS), ministre en charge du Budget en FWB et Etienne Michel, directeur général du Segec, Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique.