Soir Première - CQFD : Vaccination : c'est quoi le problème ? Vaccination : revoir toute la stratégie ? sur Auvio

CQFD - Vaccination : c'est quoi le problème ? Vaccination : revoir toute la stratégie ?



Problèmes de stocks, de convocation, bugs informatiques... Les couacs dans la campagne de vaccination se sont multipliés ces dernières semaines. A Bruxelles, seuls 2 centres de vaccination sur les 10 prévus sont actuellement actifs, et ils tournent au ralenti. Une nouvelle stratégie vaccinale est d'ores et déjà annoncée.

On en parle ce soir avec Sabine Stordeur, coresponsable de la task force vaccination et Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé.