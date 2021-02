Soir Première - CQFD : Faut-il dépénaliser l'usage des drogues ? sur Auvio

CQFD - Faut-il dépénaliser l'usage des drogues ?



La loi belge en matière de drogues aura 100 ans demain. En un siècle, cette loi n'a jamais été modifiée. Une politique prohibitive qui n'est plus adaptée à la société actuelle et prive l'Etat d'importantes rentrées d'argent, selon de nombreux acteurs de terrain. Comme le Portugal, faut-il décriminaliser l'usage de toutes les drogues en Belgique?

On en débat ce soir avec Sarah Fautré, coordinatrice de Liaison Antiprohibitionniste asbl et Mathieu Bihet, délégué général du MR.