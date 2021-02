Soir Première - CQFD : Un confinement devenu intenable ? Covid : la fin du consensus social ? sur Auvio

CQFD - Un confinement devenu intenable ? Covid : la fin du consensus social ?



Avec le retour du soleil, de nombreux espaces verts ont été pris d'assaut ce weekend et les mesures sanitaires parfois oubliées... Dans le Bois de la Cambre, aucune amende n'a pour autant été dressée. Vers un assouplissement des règles, très attendu à 4 jours d'un nouveau Comité de concertation?

On en débat ce soir avec Rajae Maouane, coprésidente d'Écolo et Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.