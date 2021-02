Soir Première - CQFD : Mars : et la conquête spatiale repart ? Chine, Emirats, USA: cosmique de répétition ? sur Auvio

CQFD - Mars : et la conquête spatiale repart ? Chine, Emirats, USA: cosmique de répétition ?



Après 7 mois de voyage, "7 minutes de terreur"... Le robot Perseverance de la Nasa doit arriver ce soir sur Mars pour tenter de répondre à cette question: la vie a-t-elle existé sur la planète rouge? L'agence spatiale américaine n'est pas la seule en lice pour la conquête de Mars. Qu'en attendre? Un objectif Mars pour l'homme bientôt? La conquête spatiale mondiale est-elle impactée par la crise sanitaire? On en débat ce soir avec Vinciane Debaille, géologue à l'ULB, et Emmanuel Jehin, maître de r