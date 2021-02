Soir Première - CQFD : Les citoyens pour réveiller la démocratie ? sur Auvio

CQFD - Les citoyens pour réveiller la démocratie ?



Le Parlement bruxellois organisera en 2021 deux premières commissions délibératives... pour permettre aux citoyens de participer aux débats avec les élus. 45 Bruxellois, tirés au sort, participeront à chaque commission avec des parlementaires, et remettront leurs recommandations au parlement

Ces deux premières commissions débattront de la 5G et des sans abris et d'autres devront suivre. Une initiative utile pour revigorer la démocratie ? Des expériences à étendre ?

On en parle avec John PITSEYS, chef de groupe Ecolo au Parlement bruxel