Soir Première - CQFD : Guichets de gare fermés : déshumanisation ? Comment réduire la fracture numérique ? sur Auvio

CQFD - Guichets de gare fermés : déshumanisation ? Comment réduire la fracture numérique ?



La SNCB fermera bien 44 de ses guichets d'ici la fin de l'année. La décision a été actée ce matin. Avec des garanties à apporter pour éviter la fracture numérique. On estime que 4 Belges sur 10 sont à risque d'exclusion numérique. A l'heure de la digitalisation croissante des services, cela pose de nombreuses questions.

On en débat ce soir avec Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Laurent Hublet, CEO du campus numérique BeCentral.