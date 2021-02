Soir Première - CQFD : SUV : plus polluants, plus dangereux ? sur Auvio

CQFD - SUV : plus polluants, plus dangereux ?



Malgré leur mauvaise image, ils se vendent comme des petits pains. Les SUV représentent 40% des voitures neuves vendues en Belgique aujourd'hui. Accusés d'être dangereux et polluants, ces véhicules devraient au moins être privés de publicité, selon certains.

On en débat ce soir avec Xavier Jadoul, membre de l'association StopSUV et Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur automobile.