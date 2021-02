Soir Première - CQFD : Covid : oublié le sport amateur ? sur Auvio

CQFD - Covid : oublié le sport amateur ?



La crise sanitaire n'a pas épargné le sport amateur. De nombreuses pétitions réclament la réouverture des salles de sport, les sportifs de plus de 18 ans attendent impatiemment de pouvoir reprendre les entraînements et parmi les conséquences des clubs à l'arrêt: une sédentarité accrue chez les enfants et les ados.

On en débat ce soir avec Jean-Paul Bruwier, co-fondateur de l'ASBL "Sport & Santé", Serge Mathonet, directeur de l'association interfédérale du Sport Francophone et Frédéric Frippiat, spécialiste en maladies infectieuses au CHU de Liège