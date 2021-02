Soir Première - CQFD : Faut-il plafonner la rémunération des médecins ? sur Auvio

CQFD - Faut-il plafonner la rémunération des médecins ?



Plafonner les revenus des médecins à 290 000 euros bruts par an. C'est la proposition faite par la Mutualité Chrétienne pour réduire les inégalités salariales entre médecins et rendre les soins plus accessibles. Bonne ou mauvaise idée ?

Pour en parler, deux invités: Elisabeth Degryse, vice-présidente de la Mutualité Chrétienne, et Jacques De Toeuf, président honoraire de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym).