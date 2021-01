Soir Première - CQFD : Tik Tok : attention danger ? sur Auvio

CQFD - Tik Tok : attention danger ?



Après la mort d'une enfant qui participait à un "challenge Tik Tok", l'Italie a bloqué l'accès aux utilisateurs dont l'âge n'est pas garanti. Derrière ses aspects ludiques, le réseau social star auprès des jeunes ados peut entraîner des comportements dangereux et dérives. Faut-il l'interdire? En restreindre l'accès? Comment mieux contrôler?

On en débat ce soir avec Maha Karim-Hosselet, fondatrice de la société MKKM, spécialiste des RS, et Bruno Humbeeck, psychopédagogue (UMons).