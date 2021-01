Soir Première - CQFD : Covid : changer radicalement de stratégie ? Covid : s'inspirer de la Corée du Sud ? sur Auvio

CQFD - Covid : changer radicalement de stratégie ? Covid : s'inspirer de la Corée du Sud ?



"Le virus fait de nouveau pression sur nous", indique le centre de crise ce mardi, relayant des contaminations en hausse. Alors que les mesures semblent faire du yoyo entre tour de vis et assouplissement... Faut-il adopter une autre stratégie, plus radicale, pour venir à bout de ce coronavirus?

On en débat ce soir avec Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre, et François Perl, vice-président de Rehabilitation International.